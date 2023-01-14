СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Кузбассе, где погибло пять человек

Следственный комитет (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом и легковым автомобилем на трассе в Кемеровской области, жертвами которого стали пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального главка СУ СКР.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении.

По данным следователей, среди погибших трое 17-летних подростков. По предварительной версии, водитель легковушки не справилась с управлением при обгоне и столкнулась с автобусом.