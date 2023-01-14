Вассерман рассказал, что не общается с братом из-за ситуации на Украине
Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман не общается с братом, который находится сейчас в Одессе, из-за украинского конфликта. В беседе с МК он рассказал, что боится подставлять родственника под излишнее внимание.
"С братом я не общаюсь. Потому как боюсь подставить его под излишнее внимание. Конечно, я скучаю и по Одессе, и по землякам. Но ничего поделать не могу", — поделился Вассерман.
Депутат также рассказал, что последний раз уехал из Одессы в феврале 2014 года. Тогда же он решил: если снова туда отправится, то в лучшем случае его "убьют сразу после пересечения границы". Общения с родственниками Вассерман не поддерживает. Депутат даже из соображений безопасности не смог посетить похороны отца. Сейчас за могилами родителей, считает телеведущий, ухаживает брат.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал Украину частной военной компанией НАТО. По его словам, Киеву не только предоставляют финансовую и военную поддержку, но и говорят, куда стрелять.