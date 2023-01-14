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14 января, 12:37

Вассерман рассказал, что не общается с братом из-за ситуации на Украине

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман не общается с братом, который находится сейчас в Одессе, из-за украинского конфликта. В беседе с МК он рассказал, что боится подставлять родственника под излишнее внимание.

"С братом я не общаюсь. Потому как боюсь подставить его под излишнее внимание. Конечно, я скучаю и по Одессе, и по землякам. Но ничего поделать не могу", — поделился Вассерман.

Депутат также рассказал, что последний раз уехал из Одессы в феврале 2014 года. Тогда же он решил: если снова туда отправится, то в лучшем случае его "убьют сразу после пересечения границы". Общения с родственниками Вассерман не поддерживает. Депутат даже из соображений безопасности не смог посетить похороны отца. Сейчас за могилами родителей, считает телеведущий, ухаживает брат.

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АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Светлана Оперук

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