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15 января, 15:17

Трое военных погибли при взрыве боеприпасов в Белгородской области

Трое военнослужащих погибли и 15 пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Трое военнослужащих погибли, ещё 15 пострадали... Предварительной причиной взрыва является неосторожное обращение с боеприпасами", цитирует агентство собеседника.

А в Молдавии сапёры подорвали боевую часть ракеты, найденной ранее у граничащего с Украиной села Ларга. На данный момент армия и полиция обследуют район падения объекта на предмет осколков, дабы позже передать их специализированным прокурорам.

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Старый Хутор

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Старый Хутор

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ТАСС / Вергун Антон

Матвей Шандрыголов

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