Трое военных погибли при взрыве боеприпасов в Белгородской области
Трое военнослужащих погибли и 15 пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Трое военнослужащих погибли, ещё 15 пострадали... Предварительной причиной взрыва является неосторожное обращение с боеприпасами", — цитирует агентство собеседника.
А в Молдавии сапёры подорвали боевую часть ракеты, найденной ранее у граничащего с Украиной села Ларга. На данный момент армия и полиция обследуют район падения объекта на предмет осколков, дабы позже передать их специализированным прокурорам.
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ТАСС / Вергун Антон