Трое военных погибли при взрыве боеприпасов в Белгородской области

Трое военнослужащих погибли и 15 пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

А в Молдавии сапёры подорвали боевую часть ракеты, найденной ранее у граничащего с Украиной села Ларга. На данный момент армия и полиция обследуют район падения объекта на предмет осколков, дабы позже передать их специализированным прокурорам.