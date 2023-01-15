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15 января, 15:13

Трагически погибшую 23-летнюю чемпионку Салямову похоронили в Саратове

Погибшую в ДТП чемпионку России по хайдайвингу Лейлу Салямову похоронили в Саратове

<p>Лейла Салямова. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Лейла Салямова. Фото © Wikipedia

Погибшую в ДТП чемпионку России по хайдайвингу Лейлу Салямову похоронили в её родном Саратове, сообщил директор по коммуникациям Российской федерации прыжков в воду Сергей Саркисян. Прощание с ней состоялось в спортивном комплексе "Звёздный", куда мог прийти любой желающий.

"На церемонии слова соболезнования сказали директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Кадрия Ахмерова, которая также передала слова соболезнования от министра спорта РФ Олега Матыцина, министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко, первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин", — рассказал Саркисян РИА "Новости".

Салямову похоронили по мусульманским обычаям на кладбище в селе Усть-Курдюм в черте городского округа Саратов.

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Напомним, чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП в Карелии. В конце прошлого года она стала первой россиянкой, попавшей на квалификационный отбор к чемпионату мира по данному виду спорта. В Сети появились фото с места гибели чемпионки.

Матвей Шандрыголов

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