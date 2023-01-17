ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл СКА в армейском дерби

Это третья победа ЦСКА над СКА в нынешнем сезоне, петербургский клуб же имеет в активе две победы. Шестая игра регулярного чемпионата КХЛ между командами пройдёт 25 января в Петербурге. СКА идёт в турнирной таблице Западной конференции первым, имея в активе 84 очка после 53 матчей. ЦСКА — второй с 73 баллами в 51 игре.