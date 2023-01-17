ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл СКА в армейском дерби
ЦСКА победил СКА в матче лидеров Западной конференции КХЛ
Московский ЦСКА дома обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая прошла на "ЦСКА-Арене", завершилась со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров (19-я минута), Тахир Мингачев (27-я), Максим Соркин (39-я) и Сергей Плотников (50-я). У проигравших отличились Никита Гусев (48-я) и Андрей Педан (51-я).
Это третья победа ЦСКА над СКА в нынешнем сезоне, петербургский клуб же имеет в активе две победы. Шестая игра регулярного чемпионата КХЛ между командами пройдёт 25 января в Петербурге. СКА идёт в турнирной таблице Западной конференции первым, имея в активе 84 очка после 53 матчей. ЦСКА — второй с 73 баллами в 51 игре.
Ранее Лайф писал, что "Металлург" из Магнитогорска прервал трёхматчевую серию поражений, обыграв уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе "Уфа-арена" и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
t.me / cska_hockey