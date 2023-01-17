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17 января, 17:39

46-летняя каратистка представит Россию на конкурсе красоты "Бабушка Вселенной"

Тренер по карате из Ленобласти представит Россию на конкурсе красоты "Бабушка Вселенной"

46-летняя "пенсионерка" из Ленинградской области Алёна Сибиева представит Россию на международном конкурсе красоты "Бабушка Вселенной – 2023". Об этом пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".

Каратистка Сибиева примет участие в конкурсе красоты "Бабушка Вселенной". Видео © "Mash на Мойке"

Участница совсем не похожа на бабушку: она занимается карате, йогой, танцами, катается на лыжах и коньках. А в свободное от спорта время работает в управлении филиалом Центра Ояма-карате во Всеволожске.

Фактически Алёна уже стала бабушкой, и именно появление внучки сподвигло её подать заявку на конкурс красоты. Отбор Сибиева прошла с лёгкостью и полетит на соревнования в Болгарию уже 18 января. Её соперницами будут ещё 20 бабушек из разных стран.

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Обложка ©

"Mash на Мойке"

Ирина Фальке

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