В Госдуме объяснили, чем грозит выход России из договоров Совета Европы

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с Лайфом заявил, что предложение президента России Владимира Путина о выходе из договоров Совета Европы связано с низкой эффективностью работы данной системы. По его оценке, реализация данной инициативы никак не отразится на среднестатистическом россиянине.

"Выход России из Совета Европы — это я считаю серьёзный сигнал. Звоночек для всех сторон, показывает на низкую эффективность работы данной системы взаимодействия, и что она пришла фактически в негодность и её необходимо серьёзно реформировать", — сказал Шеремет.

Парламентарий отметил невозможность делать прогнозы относительно того, какая из сторон больше выиграет или больше потеряет от этого решения. Однако он полагает, что обе при таком раскладе чего-то лишатся, поскольку создавать соответствующий механизм безопасности и обеспечивать защиту прав и свобод человека на континенте без участия России просто невозможно.