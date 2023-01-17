Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 января 2023, 20:32
9183

В Госдуме объяснили, чем грозит выход России из договоров Совета Европы

Депутат Госдумы Шеремет оценил предложение Путина выйти из договоров Совета Европы

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с Лайфом заявил, что предложение президента России Владимира Путина о выходе из договоров Совета Европы связано с низкой эффективностью работы данной системы. По его оценке, реализация данной инициативы никак не отразится на среднестатистическом россиянине.

"Выход России из Совета Европы — это я считаю серьёзный сигнал. Звоночек для всех сторон, показывает на низкую эффективность работы данной системы взаимодействия, и что она пришла фактически в негодность и её необходимо серьёзно реформировать", — сказал Шеремет.

Парламентарий отметил невозможность делать прогнозы относительно того, какая из сторон больше выиграет или больше потеряет от этого решения. Однако он полагает, что обе при таком раскладе чего-то лишатся, поскольку создавать соответствующий механизм безопасности и обеспечивать защиту прав и свобод человека на континенте без участия России просто невозможно.

Напомним, президент Владимир Путин предложил Госдуме выйти из договоров Совета Европы. Документ сегодня был зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента.

В МИД РФ назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
В МИД РФ назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
BannerImage

ТАСС / Сергей Фадеичев

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Госдума
  • Совет Европы
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar