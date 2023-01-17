В Британии испугались возможности Путина вызвать цунами "Посейдонами" и потопить НАТО

Автор напомнил, что российское оружие не создаёт много шума при движении и отлично маневрирует, поэтому его невозможно уничтожить силами Североатлантического альянса. При этом, продолжил Уолтерс, каждая атомная подлодка России способна взять на борт до шести таких торпед.