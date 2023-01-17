В Британии испугались возможности Путина вызвать цунами "Посейдонами" и потопить НАТО
Express: Россия может потопить НАТО с помощью торпед "Посейдон" в случае конфликта
Президент России Владимир Путин способен при необходимости вызвать цунами новейшими ядерными торпедами "Посейдон" и моментально потопить страны НАТО, утверждает обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс.
"Российские ядерные торпеды <…> способны погрузить Великобританию в морскую пучину", — написал он в статье.
Автор напомнил, что российское оружие не создаёт много шума при движении и отлично маневрирует, поэтому его невозможно уничтожить силами Североатлантического альянса. При этом, продолжил Уолтерс, каждая атомная подлодка России способна взять на борт до шести таких торпед.
Ранее сообщалось, что корабль ВМС Великобритании Portland внимательно следит за передвижением оснащённого гиперзвуковыми ракетами "Циркон" российского фрегата "Адмирал Горшков" и танкера "Кама" в международных водах Северного моря.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ