На Украине потребовали разорвать дипотношения с Белоруссией

На официальном сайте президента Украины появилась петиция в поддержку разрыва дипломатических отношений с Белоруссией. Её разместил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Обращаемся к президенту Украины и требуем отозвать посла и разорвать дипломатические отношения с Белоруссией", — говорится в его обращении.

В качестве причины указывается нахождение на территории сопредельного с Украиной государства российской армии.