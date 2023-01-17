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17 января, 17:19

На Украине потребовали разорвать дипотношения с Белоруссией

На сайте президента Украины появилась петиция за разрыв дипотношений с Белоруссией

На официальном сайте президента Украины появилась петиция в поддержку разрыва дипломатических отношений с Белоруссией. Её разместил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Обращаемся к президенту Украины и требуем отозвать посла и разорвать дипломатические отношения с Белоруссией", говорится в его обращении.

В качестве причины указывается нахождение на территории сопредельного с Украиной государства российской армии.

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Лайф писал, что на Украине заминировали весь участок украино-белорусской границы в Ровенской области. Глава региональной администрации Виталий Коваль отметил, что всё пограничье в регионе состоит из лесов и болот.

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ТАСС / Пётр Сивков

Матвей Константинов

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