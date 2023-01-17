На Украине потребовали разорвать дипотношения с Белоруссией
На сайте президента Украины появилась петиция за разрыв дипотношений с Белоруссией
На официальном сайте президента Украины появилась петиция в поддержку разрыва дипломатических отношений с Белоруссией. Её разместил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Обращаемся к президенту Украины и требуем отозвать посла и разорвать дипломатические отношения с Белоруссией", — говорится в его обращении.
В качестве причины указывается нахождение на территории сопредельного с Украиной государства российской армии.
Лайф писал, что на Украине заминировали весь участок украино-белорусской границы в Ровенской области. Глава региональной администрации Виталий Коваль отметил, что всё пограничье в регионе состоит из лесов и болот.
ТАСС / Пётр Сивков