Украина направила Белоруссии ноту из-за ТВ-сюжета о вербовке наёмников

Посольство Украины в Минске направило ноту протеста в МИД Белоруссии из-за сюжета на белорусском гостелеканале "Беларусь 1", в котором говорилось о вербовке дипломатами из Незалежной наёмников для Иностранного легиона. Об этом сообщил украинский посол Игорь Кизим.

"Суть [сюжета] в том, что этот "автор" утверждает, что посольство якобы является "вербовочным центром" для отправки "наёмников" на Украину... Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь", — написал дипломат в соцсетях и заявил, что материал основан на "лжи, манипуляции, лицемерии и фантазии журналиста".

Сюжет вышел на телеканале накануне. В нём говорилось о задержании в Минске "без пяти минут наёмника" – 36-летнего гражданина Грузии Георгия Зиракашвили. По данным журналистов, его "направили из Посольства Украины в Тбилиси в Минск, а точнее, в вотчину украинского посла ... к Игорю Кизиму". Посол должен был дать будущему наёмнику инструкции по вступлению в Грузинский легион, а также переправить его через Белоруссию в Незалежную.