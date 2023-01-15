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15 января, 18:04

"Держим порох сухим": В Совбезе Белоруссии заявили о готовности к любым провокациям ВСУ

Замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Муравейко отметил готовность к провокациям Украины

Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины, об этом в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

"Если сказать кратко, то к любым провокационным действиям со стороны Украины мы готовы. <...> Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории", — сказал он.

Муравейко подтвердил, что на границе с Украиной сейчас действительно не очень спокойно. Но по распоряжению президента Александра Лукашенко белорусы сохраняют выдержку и терпимость, добавил представитель Совбеза.

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Ранее глава Ровенской области Украины Коваль заявил, что в регионе на рубежах с Белоруссией возвели фортификационные укрепления. В работах участвуют военные, а также жители Варшавского и Сарненского районов. Позднее Коваль сообщил о минировании пограничной с Белоруссией территории.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Ирина Фальке

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