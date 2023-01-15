Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины, об этом в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

"Если сказать кратко, то к любым провокационным действиям со стороны Украины мы готовы. <...> Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории", — сказал он.

Муравейко подтвердил, что на границе с Украиной сейчас действительно не очень спокойно. Но по распоряжению президента Александра Лукашенко белорусы сохраняют выдержку и терпимость, добавил представитель Совбеза.