В Совбезе Белоруссии заявили о готовности к любым провокациям ВСУ
Замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Муравейко отметил готовность к провокациям Украины
Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины, об этом в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.
"Если сказать кратко, то к любым провокационным действиям со стороны Украины мы готовы. <...> Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории", — сказал он.
Муравейко подтвердил, что на границе с Украиной сейчас действительно не очень спокойно. Но по распоряжению президента Александра Лукашенко белорусы сохраняют выдержку и терпимость, добавил представитель Совбеза.
Ранее глава Ровенской области Украины Коваль заявил, что в регионе на рубежах с Белоруссией возвели фортификационные укрепления. В работах участвуют военные, а также жители Варшавского и Сарненского районов. Позднее Коваль сообщил о минировании пограничной с Белоруссией территории.
ТАСС / Пётр Ковалёв