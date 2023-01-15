10 причин не окунаться в прорубь на Крещение

В ночь на 19 января россияне отдадут себя традиционному событию — крещенским купаниям. Однако врачи предупреждают: некоторым людям стоит воздержаться от религиозного ритуала. По словам терапевта "Теледоктора24" Маргариты Демичевой, наибольший вред для организма представляет шок, который наступает в процессе погружения в ледяную воду.

"При погружении рефлекторно происходит сначала глубокий вдох, а затем частое поверхностное дыхание — так называемый гипервентиляционный синдром. Это может привести к тому, что человек непроизвольно наглотается воды. Также возможно нарушение системы кровообращения, например нарушение сердечного ритма у людей, страдающих аритмией. Это может привести к фибрилляции или остановке кровообращения", — объяснила она в беседе с "Газетой.ru".

Ещё одно возможное последствие — быстрое повышение артериального давления из-за резкого спазмирования сосудов, что может грозить даже здоровому человеку. Среди болезней-противопоказаний специалист выделила туберкулёз, хронические заболевания почек, сахарный диабет, эпилепсию и кожные недуги.

В свою очередь, заслуженный врач России, профессор и главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова предупредила об опасности крещенских купаний для людей с хроническими заболеваниями лёгких. По её словам, им обряд может грозить пневмонией. Ещё одна категория граждан — беременные женщины.

"[Беременным женщинам] окунаться в прорубь тоже нельзя. Крещенские купания могут привезти к спазму сосудов и ухудшению состояния плода", — добавила специалист.

Среди других возможных последствий купаний в проруби можно выделить судороги, потерю сознания и повреждение сосудов головного мозга при погружении с головой. Если же здоровье позволяет, то к событию важно подготовиться, уверяет Шарапова.

"Я рекомендую перед окунанием измерить уровень артериального давления, а лучше пройти осмотр у врача. Напоминаю, что находиться в воде можно не более одной минуты. Также я настоятельно рекомендую после купания тщательно вытереться полотенцем, а затем сразу же надеть тёплую одежду и выпить горячий напиток", — порекомендовала специалист.

При этом после погружения ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, так как он лишь усилит потерю тепла организмом и нагрузку на сердце.