Вахтанга Кикабидзе похоронят на кладбище в Тбилиси рядом с матерью
Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с матерью
Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси, сообщил менеджер легендарного актёра Рати Абзианидзе.
"Решением его семьи, это было и его желанием при жизни, он будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать", — сказал он ТАСС.
Панихида по советскому и грузинскому артисту пройдёт в церкви, после чего его тело перевезут в Тбилисскую филармонию, а потом похоронят. На данный момент тело Кикабидзе привезли к нему домой, куда приходят его родные и близкие.
Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался сегодня в возрасте 84 лет. Он умер в клинике в Тбилиси после продолжительного лечения. Всенародную любовь ему принесла комедия "Мимино", снятая в 1977 году.