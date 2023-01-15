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15 января, 16:58

Вахтанга Кикабидзе похоронят на кладбище в Тбилиси рядом с матерью

Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с матерью

<p>Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси, сообщил менеджер легендарного актёра Рати Абзианидзе.

"Решением его семьи, это было и его желанием при жизни, он будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать",сказал он ТАСС.

Панихида по советскому и грузинскому артисту пройдёт в церкви, после чего его тело перевезут в Тбилисскую филармонию, а потом похоронят. На данный момент тело Кикабидзе привезли к нему домой, куда приходят его родные и близкие.

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Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался сегодня в возрасте 84 лет. Он умер в клинике в Тбилиси после продолжительного лечения. Всенародную любовь ему принесла комедия "Мимино", снятая в 1977 году.


Матвей Шандрыголов

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