Вахтанга Кикабидзе похоронят на кладбище в Тбилиси рядом с матерью

Народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси, сообщил менеджер легендарного актёра Рати Абзианидзе.

"Решением его семьи, это было и его желанием при жизни, он будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать", — сказал он ТАСС.