Взрыв прогремел во дворе жилого дома в Цхинвале, осколками накрыло три машины
Последствия взрыва в Цхинвале. Обложка © Пресс-служба МВД Республики Южная Осетия
Взрывчатое устройство сдетонировало во дворе жилого дома в Цхинвале, сообщили в МВД Южной Осетии. Осколками были повреждены припаркованные рядом три автомобиля, а также разбиты окна двух квартир. Пострадавших нет.
"Неизвестный гражданин привёл в действие взрывное устройство во дворе жилого многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
А ранее сегодня Лайф писал о взрыве в Белгородской области. Там из-за неосторожного обращения со взрывчаткой погибли трое военнослужащих и ещё 15 пострадали.