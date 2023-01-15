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15 января, 16:42

Взрыв прогремел во дворе жилого дома в Цхинвале, осколками накрыло три машины

<p>Последствия взрыва в Цхинвале. Обложка © <a href="https://mvdruo.ru/node/2598" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба МВД Республики Южная Осетия</a></p>

Последствия взрыва в Цхинвале. Обложка © Пресс-служба МВД Республики Южная Осетия

Взрывчатое устройство сдетонировало во дворе жилого дома в Цхинвале, сообщили в МВД Южной Осетии. Осколками были повреждены припаркованные рядом три автомобиля, а также разбиты окна двух квартир. Пострадавших нет.

  • Последствия взрыва в Цхинвале. Фото © Пресс-служба МВД Республики Южная Осетия
    Последствия взрыва в Цхинвале. Фото © Пресс-служба МВД Республики Южная Осетия
  • Последствия взрыва в Цхинвале. Фото © Пресс-служба МВД Республики Южная Осетия
    Последствия взрыва в Цхинвале. Фото © Пресс-служба МВД Республики Южная Осетия

Последствия взрыва в Цхинвале. Фото © Пресс-служба МВД Республики Южная Осетия

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"Неизвестный гражданин привёл в действие взрывное устройство во дворе жилого многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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А ранее сегодня Лайф писал о взрыве в Белгородской области. Там из-за неосторожного обращения со взрывчаткой погибли трое военнослужащих и ещё 15 пострадали.

Матвей Константинов

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