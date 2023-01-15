Взрыв прогремел во дворе жилого дома в Цхинвале, осколками накрыло три машины

Взрывчатое устройство сдетонировало во дворе жилого дома в Цхинвале, сообщили в МВД Южной Осетии. Осколками были повреждены припаркованные рядом три автомобиля, а также разбиты окна двух квартир. Пострадавших нет.





"Неизвестный гражданин привёл в действие взрывное устройство во дворе жилого многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.