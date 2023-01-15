Зарубин показал, как Зеленский смеялся над Минскими соглашениями ещё в 2019 году
Журналист Павел Зарубин, попавший в новый санкционный список Киева, поделился "одним личным воспоминанием" об украинском лидере Владимире Зеленском. Так, он напомнил, что от властей Украины уже давно не стоит ждать адекватных решений.
Реакция президента Украины Владимира Зеленского на упоминание Минских соглашений. Видео © t.me / Зарубин
Публикуемые кадры журналист снял сам на мобильный телефон в Париже в 2019 году на саммите "нормандской четвёрки" — России, Украины, Франции и Германии. На них президент РФ Владимир Путин напоминает о невыполнении Киевом Минских соглашений. Любопытно, как Зеленский реагирует: он прикрывает рукой рот, будто едва сдерживает смех, демонстративно ухмыляется и ломает комедию.
"То, как вёл себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру. Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введёт реальные и очень жёсткие санкции против того, кто привёл страну к катастрофе", — написал Зарубин в телеграм-канале.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых санкциях в отношении 198 деятелей. В список вошли актёр Егор Бероев, режиссёр Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, военкор Семён Пегов, телеведущие Марина Ким, Ангелина Вовк, Юлия Барановская, Михаил Шахназаров, блогеры Дмитрий Пучков и Юрий Подоляка, гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников, журналисты Павел Зарубин, Екатерина Стриженова, Марина Ахмедова и другие.
t.me / Зарубин