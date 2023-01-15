Около 30 тысяч жителей Мадрида вышли на воскресный митинг за защиту здравоохранения
Жители Мадрида собрались на многотысячную воскресную акцию в защиту государственного здравоохранения. Несмотря на холод в испанской столице, на митинг пришло около 30 тысяч человек.
Митинги в центре Мадрида с требованием защитить общественное здравоохранение. Видео © Twitter / Álex Zapico
Демонстранты прошли по центральным улицам, выступая против приватизации общественного здравоохранения в автономном сообществе Мадрид. Испанцы также потребовали дополнительно финансировать профильные учреждения. На протесте были слышны лозунги недовольства в адрес властей, в частности председателя Правительства Мадрида Исабель Диас Аюсо.
Аналогичные акции проходили в ноябре прошлого года — тогда на улицы столицы вышло 200 тысяч человек. Воскресное шествие совпало с проведением в Мадриде бессрочной забастовки врачей первичной медицинской помощи. Повторный митинг запланирован на февраль.
Также в эти выходные десятки тысяч человек вышли в Тель-Авиве на митинг против кабмина Нетаньяху. Меньшие по масштабу акции проходят и в других крупных городах Израиля.
Twitter / Álex Zapico