Около 30 тысяч жителей Мадрида вышли на воскресный митинг за защиту здравоохранения

Жители Мадрида собрались на многотысячную воскресную акцию в защиту государственного здравоохранения. Несмотря на холод в испанской столице, на митинг пришло около 30 тысяч человек.

Митинги в центре Мадрида с требованием защитить общественное здравоохранение. Видео © Twitter / Álex Zapico

Демонстранты прошли по центральным улицам, выступая против приватизации общественного здравоохранения в автономном сообществе Мадрид. Испанцы также потребовали дополнительно финансировать профильные учреждения. На протесте были слышны лозунги недовольства в адрес властей, в частности председателя Правительства Мадрида Исабель Диас Аюсо.

Аналогичные акции проходили в ноябре прошлого года — тогда на улицы столицы вышло 200 тысяч человек. Воскресное шествие совпало с проведением в Мадриде бессрочной забастовки врачей первичной медицинской помощи. Повторный митинг запланирован на февраль.