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15 января, 16:01

"Народ смешить просто": Юрия Лозу развеселило подпадание под санкции Украины

Юрий Лоза рассказал, что ему безразлично попадание в санкционный список Киева

Российский певец Юрий Лоза рассказал о своём равнодушном отношении к новым санкциям Киева, под которые подпал и он сам. По его мнению, составление подобных списков Украиной — ерунда, которая ни на что не влияет. Об этом музыкант рассказал в беседе с "Газетой.ru".

"Реакции никакой. Я был в списке "Миротворца" с 2014 года. Уже 9-й год я не могу въехать на Украину, потому что меня туда просто не пустят. Эти санкции ничего не добавляют к моей жизни и ничего не убавляют. Мало того, они совершенно бесполезны, потому что у меня нет недвижимости на Украине, у меня нет там никаких интересов, у меня нет там бизнеса. У меня там ничего нет. Я туда не собираюсь", поделился он.

Лоза уверен, что Киев может ввести любые санкции, но в этом нет толку, так как никакой угрозы от таких решений не исходит. Певец напомнил, что если Запад вводит санкции против России, то отбирает наш золотой запас. "А у меня нет золотого запаса на Украине, так что всё", — сказал он.

"Зачем же этим заниматься тогда? Народ смешить просто?" — заключил Лоза.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях в отношении 198 деятелей. В списке оказались актёр Егор Бероев, режиссёр Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, военкор Семён Пегов, телеведущие Марина Ким, Ангелина Вовк, Юлия Барановская, Михаил Шахназаров, блогеры Дмитрий Пучков и Юрий Подоляка, гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников, журналисты Павел Зарубин, Екатерина Стриженова, Марина Ахмедова и другие.

Обложка ©

ТАСС / Стукалин Евгений

Татьяна Миссуми

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