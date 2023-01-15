"Народ смешить просто": Юрия Лозу развеселило подпадание под санкции Украины

Российский певец Юрий Лоза рассказал о своём равнодушном отношении к новым санкциям Киева, под которые подпал и он сам. По его мнению, составление подобных списков Украиной — ерунда, которая ни на что не влияет. Об этом музыкант рассказал в беседе с "Газетой.ru".

"Реакции никакой. Я был в списке "Миротворца" с 2014 года. Уже 9-й год я не могу въехать на Украину, потому что меня туда просто не пустят. Эти санкции ничего не добавляют к моей жизни и ничего не убавляют. Мало того, они совершенно бесполезны, потому что у меня нет недвижимости на Украине, у меня нет там никаких интересов, у меня нет там бизнеса. У меня там ничего нет. Я туда не собираюсь", — поделился он.

Лоза уверен, что Киев может ввести любые санкции, но в этом нет толку, так как никакой угрозы от таких решений не исходит. Певец напомнил, что если Запад вводит санкции против России, то отбирает наш золотой запас. "А у меня нет золотого запаса на Украине, так что всё", — сказал он.

"Зачем же этим заниматься тогда? Народ смешить просто?" — заключил Лоза.