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15 января, 15:41

Захарова иронично призвала Зеленского запретить "сообщников Вовк" — Хрюшу со Степашкой

Захарова предложила Зеленскому запретить ещё и Хрюшу со Степашкой вслед за Вовк

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об абсурдности нового санкционного списка Киева. Она пояснила, если уж телеведущая Ангелина Вовк "угрожает национальной безопасности" Украины, то пора всерьёз взяться и за её подельников из "Спокойной ночи, малыши!".

"Всё жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведёт. Если теперь уже и Ангелина Вовк "угрожает национальной безопасности Украины", то её два подельника и подавно должны быть запрещены. Хотя, возможно, президент Украины своих не трогает, и марионеток пронесёт", — написала она в телеграм-канале.

Ангелина Вовк была ведущей детской передачи. А в конце ноября прошлого года в эфире телеканала "Россия-1" она заявила, что отправилась бы на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой, чтобы обратиться к бойцам ВСУ со словами: "Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Остановитесь. Что вы делаете?".

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Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 198 деятелей, в числе которых актёр Егор Бероев, режиссёр Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, военкор Семён Пегов, телеведущая Ангелина Вовк и другие.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Татьяна Миссуми

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