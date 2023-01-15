"Костяшку увидел — испугался": В Обнинске в колодце нашли расчленённые тела мужчины и женщины

В Обнинске Калужской области сотрудник аварийной службы открыл канализационный люк и обнаружил там расчленённое тело. Он признался, что серьёзность находки осознал лишь по торчащей из фрагмента кости, после чего сразу сообщил о происшествии диспетчеру.

Рассказ Алексея, обнаружившего тела. Видео © Telegram / "ES! — канал Евгения Серкина"

"Честно сказать, если бы не увидел костяшку, я подумал, что это игрушка. А костяшку увидел, испугался. Впервые такое. Сразу в сторону отошли и позвонили диспетчеру. Он вызвал начальство и позвонил в полицию", — цитирует его телеграм-канал "ES! — канал Евгения Серкина".

В свою очередь, в региональном управлении СК уточнили, что речь идёт о телах двух человек — мужчины и женщины. Правоохранители устанавливают личности жертв. Возбуждено уголовное дело.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — сообщили в пресс-службе ведомства.