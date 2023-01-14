Сгнившее тело нашли под лестницей в подъезде дома в Петербурге

Труп мужчины лежал под лестницей в подъезде одного из домов в Петроградском районе, а рядом с ним был мобильный телефон. Тело нашли в ночь на 14 января. На место прибыли правоохранители, но установить возраст погибшего не удалось. Труп уже направили в морг, где судмедэксперт выяснит причину смерти.