"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 января, 09:31

Сгнившее тело нашли под лестницей в подъезде дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге в подъезде жилого дома обнаружили сгнившее тело. Об этом сообщил портал "Невские новости".

Труп мужчины лежал под лестницей в подъезде одного из домов в Петроградском районе, а рядом с ним был мобильный телефон. Тело нашли в ночь на 14 января. На место прибыли правоохранители, но установить возраст погибшего не удалось. Труп уже направили в морг, где судмедэксперт выяснит причину смерти.

Голая женщина замёрзла насмерть на улице в центре города Донской

Голая женщина замёрзла насмерть на улице в центре города Донской

Ранее в отеле в центре Москвы найдено мумифицированное тело женщины. Труп лежал на двуспальной кровати в одном из номеров.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров