Врач назвал самую частую причину изжоги

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал, что самой частой причиной изжоги является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Иными словами — попадание желудочного сока в пищевод.

По словам медика, для лечения заболевания в первую очередь нужно менять образ жизни. Врач рекомендует снижать массу тела, не поднимать тяжести, наладить питание. При этом важно завязать с курением и жирной, жареной пищей, а также исключить продукты, повышающие газообразование.

"Ещё один метод терапии — сон с приподнятой головной стороной кровати", — сказал медик в интервью "Мосленте".

Также причиной изжоги могут быть: гастрит, грыжа пищевода, язва желудка и двенадцатиперстной кишки и хронический холецистит. Для точного диагноза потребуется гастроскопия. При этом лекарства может назначать только врач по результатам обследования.

Садыков заметил, что изжога — это лишь симптом и препараты от неё просто маскируют проблему. Это может привести к более серьёзной патологии вплоть до онкологии, предупредил врач.