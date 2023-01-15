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15 января, 15:47

Врач назвал самую частую причину изжоги

Гастроэнтеролог Садыков назвал самую частую причину изжоги

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал, что самой частой причиной изжоги является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Иными словами — попадание желудочного сока в пищевод.

По словам медика, для лечения заболевания в первую очередь нужно менять образ жизни. Врач рекомендует снижать массу тела, не поднимать тяжести, наладить питание. При этом важно завязать с курением и жирной, жареной пищей, а также исключить продукты, повышающие газообразование.

"Ещё один метод терапии — сон с приподнятой головной стороной кровати", — сказал медик в интервью "Мосленте".

Также причиной изжоги могут быть: гастрит, грыжа пищевода, язва желудка и двенадцатиперстной кишки и хронический холецистит. Для точного диагноза потребуется гастроскопия. При этом лекарства может назначать только врач по результатам обследования.

Садыков заметил, что изжога — это лишь симптом и препараты от неё просто маскируют проблему. Это может привести к более серьёзной патологии вплоть до онкологии, предупредил врач.

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Ранее диетолог Тихомирова рассказала, что справиться с изжогой помогут геркулесовая каша и отвар из семени льна. Если же человек регулярно страдает от проявлений этого недуга, то необходимо менять рацион питания.

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Pexels

Ирина Фальке
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