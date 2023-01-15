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15 января, 16:10

МХТ Чехова отменил спектакль с участием уволенной звезды "Кухни"

МХТ Чехова отменил спектакль "Лес" с участием уволенного Дмитрия Назарова

<p>Дмитрий Назаров. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Дмитрий Назаров. Фото © Wikipedia

В МХТ имени Чехова отменили спектакль "Лес", в котором играл актёр Дмитрий Назаров, ранее уволенный за свои нелицеприятные высказывания в адрес России и проводимой спецоперации. При этом на сайте учреждения причины отмены не называются.

"21 января на основной сцене вместо спектакля "Лес" будет сыгран спектакль "№ 13D". Билеты действительны. Если вы хотите вернуть билеты, сделать это можно по месту покупки до начала спектакля. Билеты, приобретённые на сайте МХТ, можно вернуть", — отмечается в тексте.

В МХТ Чехова подтвердили увольнение Назарова и Васильевой из театра

В МХТ Чехова подтвердили увольнение Назарова и Васильевой из театра

Напомним, народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова. Поводом стали многочисленные нелестные высказывания артиста о спецоперации и его антироссийские настроения.

Татьяна Миссуми
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