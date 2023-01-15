МХТ Чехова отменил спектакль с участием уволенной звезды "Кухни"

В МХТ имени Чехова отменили спектакль "Лес", в котором играл актёр Дмитрий Назаров, ранее уволенный за свои нелицеприятные высказывания в адрес России и проводимой спецоперации. При этом на сайте учреждения причины отмены не называются.

"21 января на основной сцене вместо спектакля "Лес" будет сыгран спектакль "№ 13D". Билеты действительны. Если вы хотите вернуть билеты, сделать это можно по месту покупки до начала спектакля. Билеты, приобретённые на сайте МХТ, можно вернуть", — отмечается в тексте.