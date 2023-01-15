Немецкий депутат шокирован позицией Запада по Украине

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Он признался, что не доволен слишком большим вниманием, уделяемым Западом теме поставок оружия ВСУ вместо обсуждения вопроса переговоров.

"Иногда у меня кругом идёт голова от того, что сейчас все обсуждают исключительно вооружение. Я в шоке из-за того, что сегодня дипломатию стали считать чем-то достойным презрения", — цитирует его DPA.

Тем не менее немецкий депутат выразил поддержку решению немецких властей о поставках Киеву БМП Marder, поскольку необходимо "усилить её переговорную позицию".