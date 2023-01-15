Столтенберг призвал не недооценивать Россию

Нормализации отношений Запада и России не произойдёт даже после окончания конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с газетой Handelsblatt.

"Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", — сказал он.

Генсек НАТО вместе с тем подчеркнул, что Западу "не следует недооценивать Россию", так как у неё в распоряжении ещё находятся "огромные ресурсы".