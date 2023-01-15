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15 января, 16:28

Столтенберг призвал не недооценивать Россию

Столтенберг исключил нормализацию отношений с РФ даже после окончания СВО на Украине

Нормализации отношений Запада и России не произойдёт даже после окончания конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с газетой Handelsblatt.

"Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", — сказал он.

Генсек НАТО вместе с тем подчеркнул, что Западу "не следует недооценивать Россию", так как у неё в распоряжении ещё находятся "огромные ресурсы".

В НАТО признали, что помощь Украине истощила их военные запасы

В НАТО признали, что помощь Украине истощила их военные запасы

Ранее Йенс Столтенберг прокомментировал потерю Украиной Соледара в ДНР. По его словам, неудачи ВСУ показывают, "как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины".

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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