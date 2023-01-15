Конгрессмену, вравшему о гибели матери в теракте 11 сентября 2001 года, грозит увольнение

Члена Палаты представителей США республиканца Джорджа Сантоса, который врал в резюме о своём образовании и престижных местах работы, могут отправить в отставку. Это произойдёт в случае выявления нарушений при финансировании его кампании, сообщил председатель комитета палаты по надзору Джеймс Комер.

"Если Сантос нарушил законы о финансировании кампании, его исключат из Конгресса. Он попадёт под строгое расследование, необязательно из-за лжи, но из-за потенциальных нарушений при финансировании кампании", — заявил он в беседе с CNN.

Комер добавил, что не одобряет попадание в Конгресс путём обмана, но отметил, что этот случай далеко не первый.