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15 января, 16:25

Конгрессмену, вравшему о гибели матери в теракте 11 сентября 2001 года, грозит увольнение

Солгавшего в биографии конгрессмена Сантоса могут отправить в отставку

<p>Джордж Сантос. Фото © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW</p>

Джордж Сантос. Фото © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW

Члена Палаты представителей США республиканца Джорджа Сантоса, который врал в резюме о своём образовании и престижных местах работы, могут отправить в отставку. Это произойдёт в случае выявления нарушений при финансировании его кампании, сообщил председатель комитета палаты по надзору Джеймс Комер.

"Если Сантос нарушил законы о финансировании кампании, его исключат из Конгресса. Он попадёт под строгое расследование, необязательно из-за лжи, но из-за потенциальных нарушений при финансировании кампании", — заявил он в беседе с CNN.

Комер добавил, что не одобряет попадание в Конгресс путём обмана, но отметил, что этот случай далеко не первый.

Напомним, в декабре газета The New York Times решила проверить информацию из биографии 34-летнего конгрессмена Джорджа Сантоса. Выяснилось, что фактически всё резюме республиканца не имеет ничего общего с действительностью. Политик врал даже о гибели своей матери в теракте 2001 года в Нью-Йорке.

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Ирина Фальке

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