В Конгрессе запустили новое расследование по найденным у Байдена секретным документам

В Конгрессе инициировали новое расследование относительно хранения в аналитическом центре и доме президента-демократа Джо Байдена секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Этой работой занялся юридический комитет Палаты представителей, который теперь под контролем республиканцев, пишет газета The Hill.

Как говорится в статье, глава комитета Джим Джордан уведомил министра юстиции США Меррика Гарланда о запуске расследования, а также запросил документы о назначении спецпрокурора по этому делу Байдена.