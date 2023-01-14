В Конгрессе запустили новое расследование по найденным у Байдена секретным документам
В Конгрессе инициировали новое расследование относительно хранения в аналитическом центре и доме президента-демократа Джо Байдена секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Этой работой занялся юридический комитет Палаты представителей, который теперь под контролем республиканцев, пишет газета The Hill.
Как говорится в статье, глава комитета Джим Джордан уведомил министра юстиции США Меррика Гарланда о запуске расследования, а также запросил документы о назначении спецпрокурора по этому делу Байдена.
А ещё республиканцы желают ознакомиться с бумагами о взаимодействии Минюста, ФБР и Белого дома по вопросу о спецпрокуроре.
Напомним, десять секретных документов были найдены в аналитическом центре Вашингтона. Каково содержание бумаг, неизвестно. Байден выразил удивление, узнав об этой находке. Впоследствии помощники Байдена обнаружили ещё одну партию документов, которые имеют отношение к нему. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке".
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