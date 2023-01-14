В восстановление Украины западные партнёры этой страны инвестировать и не собирались. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Он выразил мнение,что все заявления по этому поводу делаются для видимости.

"Им заплатили как камикадзе, а они решили, что это средства на долгую и счастливую жизнь. Ни в какое развитие Украины инвестировать никто не собирался и не собирается. Сейчас платят смертнику, который разрешил разрушать свой дом и отправляет на смерть своих граждан, — это уникальная услуга, но она ничего общего с восстановлением страны и инвестициями в её будущее не имеет", — цитирует ТАСС Мирошника.

В разговоре с агентством он высказал мнение, что это очевидно — если платят за смерть "клиента", вряд ли рассчитывают на его последующую жизнь. Поэтому любые заявления на тему инвестиций в восстановление Украины ложны.

"Это очередная профанация для "маленьких украинцев", — резюмировал Мирошник.