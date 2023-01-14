Звезде "Флэша" вынесли приговор за кражу выпивки, и он легко отделался
Актёр Эзра Миллер приговорён к году исправительных работ за кражу алкоголя из особняка
В США Верховный уголовный суд округа Беннингтон вынес более лояльный приговор звезде сериала "Флэш" Эзру Миллеру, чем предполагалось. Вместо 26 лет тюрьмы актёра приговорили к году исправительных работ и 80-90 дням условного заключения. Также его заставили выплатить 500 долларов, передаёт Deadline.
По данным издания, актёру год предстоит провести на административном испытательном сроке. Чтобы пройти его успешно, нужно соблюсти 41 условие. В том числе актёр должен зарегистрироваться в департаменте исправительных учреждений Вермонта и каждый месяц сообщать о своём месте проживания. Кроме того, он должен проходить тест на алкоголь и запрещённые вещества. Вместе с тем он обязан продолжить курс лечения психики.
Напомним, Миллеру грозило до 26 лет тюрьмы и штраф в 2000 долларов за кражу дорогого алкоголя из частного дома в городе Стэмфорд штата Вермонт в мае 2022 года. Актёр попал на камеры видеонаблюдения, при этом он всё отрицал.
Zuma\TASS