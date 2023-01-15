Экс-баскетболист сборной Украины умер в 33 года

Бывший баскетболист украинской сборной Руслан Отверченко скончался на 34 году жизни, сообщили в Федерации баскетбола Незалежной. Причиной стали проблемы с сердцем.

Отверченко сыграл 12 матчей за национальную сборную и выступал в составе команды на чемпионате Европы по баскетболу – 2017. В том же году спортсмен стал чемпионом Украины в составе клуба "Строитель".