Экс-баскетболист сборной Украины умер в 33 года
Экс-баскетболист сборной Украины Отверченко умер в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем
Руслан Отверченко (в центре). Обложка © Федерация баскетбола Украины
Бывший баскетболист украинской сборной Руслан Отверченко скончался на 34 году жизни, сообщили в Федерации баскетбола Незалежной. Причиной стали проблемы с сердцем.
Отверченко сыграл 12 матчей за национальную сборную и выступал в составе команды на чемпионате Европы по баскетболу – 2017. В том же году спортсмен стал чемпионом Украины в составе клуба "Строитель".
Ранее Лайф писал, что первый олимпийский чемпион по биатлону швед Клас Лестандер скончался в возрасте 91 года. По словам сына спортсмена, у Лестандера были проблемы со здоровьем из-за возраста.