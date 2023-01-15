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15 января, 16:38

Экс-баскетболист сборной Украины умер в 33 года

Экс-баскетболист сборной Украины Отверченко умер в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем

<p>Руслан Отверченко (в центре). Обложка © Федерация баскетбола Украины</p>

Руслан Отверченко (в центре). Обложка © Федерация баскетбола Украины

Бывший баскетболист украинской сборной Руслан Отверченко скончался на 34 году жизни, сообщили в Федерации баскетбола Незалежной. Причиной стали проблемы с сердцем.

Отверченко сыграл 12 матчей за национальную сборную и выступал в составе команды на чемпионате Европы по баскетболу – 2017. В том же году спортсмен стал чемпионом Украины в составе клуба "Строитель".

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Ирина Фальке
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