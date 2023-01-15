В 2022 году в Петербурге стали производить в два раза больше одежды

За прошлый год производство одежды в Санкт-Петербурге выросло в 2,2 раза, а рост текстильной промышленности составил более 40%. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на данные городского комитета по промышленной политике и инновациям.

В целом же индекс промышленного производства в Северной столице превысил 104%, а в среднем по стране он составляет 99,9%.