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15 января, 16:56

В 2022 году в Петербурге стали производить в два раза больше одежды

За прошлый год производство одежды в Санкт-Петербурге выросло в 2,2 раза, а рост текстильной промышленности составил более 40%. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на данные городского комитета по промышленной политике и инновациям.

В целом же индекс промышленного производства в Северной столице превысил 104%, а в среднем по стране он составляет 99,9%.

Также с января по ноябрь 2022 года в Петербурге выросло производство лекарств и медицинских материалов, химических веществ, продуктов питания, а также изделий из резины и пластмассы.

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А ранее сообщалось, что на Петербургском тракторном заводе, который является одним из предприятий Кировского завода, в 2023 году откроют производство мостов.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова

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