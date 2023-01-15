В 2022 году в Петербурге стали производить в два раза больше одежды
За прошлый год производство одежды в Санкт-Петербурге выросло в 2,2 раза, а рост текстильной промышленности составил более 40%. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на данные городского комитета по промышленной политике и инновациям.
В целом же индекс промышленного производства в Северной столице превысил 104%, а в среднем по стране он составляет 99,9%.
Также с января по ноябрь 2022 года в Петербурге выросло производство лекарств и медицинских материалов, химических веществ, продуктов питания, а также изделий из резины и пластмассы.
А ранее сообщалось, что на Петербургском тракторном заводе, который является одним из предприятий Кировского завода, в 2023 году откроют производство мостов.
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