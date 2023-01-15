В Литве сообщили о завершении ремонта на взорвавшемся газопроводе
Взрыв на магистральном газопроводе в Пасвальском районе Литвы. Фото © ТАСС / АР / Paulius Zidonis
На магистральном газопроводе в Пасвальском районе Литвы, где ранее произошёл взрыв, завершены ремонтные работы. Об этом BNS заявил гендиректор предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы, Нямунас Бикнюс.
"Ремонт на месте аварии завершён. С помощью рентгеновской аппаратуры проводится проверка герметичности труб. В случае положительного результата транспортировка газа по трассе возобновится в понедельник около полудня", — уточнил он.
По его словам, были заменены на новые около 10 метров повреждённых труб. Места стыков уже проверены рентгеновским способом.
Напомним, 13 января на магистральном трубопроводе, соединяющем Латвию и Литву, прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Пламя поднималось на высоту 50 метров. Газопровод взорвался в Пасвальском районе на литовской территории. Никто не пострадал. Причины ЧП не назывались.