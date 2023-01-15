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15 января, 16:48

В Литве сообщили о завершении ремонта на взорвавшемся газопроводе

<p>Взрыв на магистральном газопроводе в Пасвальском районе Литвы. Фото © ТАСС / АР / Paulius Zidonis</p>

Взрыв на магистральном газопроводе в Пасвальском районе Литвы. Фото © ТАСС / АР / Paulius Zidonis

На магистральном газопроводе в Пасвальском районе Литвы, где ранее произошёл взрыв, завершены ремонтные работы. Об этом BNS заявил гендиректор предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы, Нямунас Бикнюс.

"Ремонт на месте аварии завершён. С помощью рентгеновской аппаратуры проводится проверка герметичности труб. В случае положительного результата транспортировка газа по трассе возобновится в понедельник около полудня", уточнил он.

По его словам, были заменены на новые около 10 метров повреждённых труб. Места стыков уже проверены рентгеновским способом.

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Напомним, 13 января на магистральном трубопроводе, соединяющем Латвию и Литву, прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Пламя поднималось на высоту 50 метров. Газопровод взорвался в Пасвальском районе на литовской территории. Никто не пострадал. Причины ЧП не назывались.

Татьяна Миссуми

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