Три из четырёх учений ОДКБ в 2023 году пройдут в Белоруссии

В Белоруссии состоятся учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, а именно разведывательных и тыловых подразделений. Об этом сказал в беседе с СТВ первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

"По военной линии: из четырёх учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" Коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" — тыловых. Это всё пройдёт на территории нашей страны в сентябре", — пояснил он.

Муравейко напомнил, что в этом году Минск председательствует в организации, поэтому планируется проведение в Белоруссии и международной конференции по евразийской безопасности, где встретятся министры иностранных дел, министры обороны, а также секретари Совета безопасности по линии ОДКБ – КНР.