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15 января, 17:11

Три из четырёх учений ОДКБ в 2023 году пройдут в Белоруссии

В Белоруссии состоятся учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, а именно разведывательных и тыловых подразделений. Об этом сказал в беседе с СТВ первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

"По военной линии: из четырёх учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" Коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" — тыловых. Это всё пройдёт на территории нашей страны в сентябре", — пояснил он.

Муравейко напомнил, что в этом году Минск председательствует в организации, поэтому планируется проведение в Белоруссии и международной конференции по евразийской безопасности, где встретятся министры иностранных дел, министры обороны, а также секретари Совета безопасности по линии ОДКБ – КНР.

В ОДКБ задумались о другом месте проведения учений после отказа Армении

В ОДКБ задумались о другом месте проведения учений после отказа Армении

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о предстоящих совместных лётно-тактических учениях авиационных подразделений Вооружённых сил республики и Российской Федерации, входящих в состав региональной группировки войск. Тренировки запланированы с 16 января по 1 февраля 2023 года.

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ТАСС / Федосенко Наталия

Татьяна Миссуми

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