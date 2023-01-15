В США вспомнили об ошибках НАТО, повлёкших украинский кризис
Экс-советник Госдепа Филлипс: Блок НАТО мог предотвратить кризис на Украине, но не стал
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Обложка © NATO
Военный блок НАТО в прошлом совершил много ошибок в отношениях с Россией, запустив тем самым механизм, который привёл к украинскому конфликту. Экс-советник Госдепа США Дэвид Филлипс признался в этом в своей статье для портала National Interest.
"Корни сегодняшнего кризиса можно найти в итоговом коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве", — сказал аналитик.
Поддержка Вашингтоном государственного переворота на Украине в 2014 году лишь усилила это чувство. После этого альянсу стали доступны все возможности помешать России, говорит эксперт.
При этом Филлипс отметил, что НАТО вместо новейшей техники преимущественно отправляет на Украину старое вооружение. По мнению экс-советника Госдепа, в скором времени новый Конгресс может и вовсе прекратить поддержку Киева.
Ранее журнал WSJ сообщал, что резервы боеприпасов в США из-за поставок Украине могут упасть до критической отметки. По данным аналитиков газеты, Штаты и их союзники тоже вкладывают деньги в новые производственные линии, но это навряд ли поможет изменить ситуацию в пользу Америки.