США предрекли дефицит боеприпасов из-за поставок Украине

К лету запасы боеприпасов в США и европейских странах могут уменьшиться до критической отметки из-за поставок Украине. А вот Россия к этому же периоду, наоборот, расширит производство. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на военных аналитиков.



"Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники производят. При таком темпе Киев может сократить резервы США и стран Европы до критических уровней этим летом или осенью", — говорится в статье издания.

По данным аналитиков газеты, Штаты и их союзники тоже вкладывают деньги в новые производственные линии, однако, скорее всего, это не сильно повлияет на ширину разрыва между огневой мощью России и Украины во второй половине 2023 года.