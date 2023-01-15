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15 января, 02:14

США предрекли дефицит боеприпасов из-за поставок Украине

WSJ: Резервы боеприпасов в США из-за поставок Украине могут упасть до критической отметки

К лету запасы боеприпасов в США и европейских странах могут уменьшиться до критической отметки из-за поставок Украине. А вот Россия к этому же периоду, наоборот, расширит производство. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на военных аналитиков.


"Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники производят. При таком темпе Киев может сократить резервы США и стран Европы до критических уровней этим летом или осенью", — говорится в статье издания.

По данным аналитиков газеты, Штаты и их союзники тоже вкладывают деньги в новые производственные линии, однако, скорее всего, это не сильно повлияет на ширину разрыва между огневой мощью России и Украины во второй половине 2023 года.

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Ранее власти Британии подтвердили решение передать Украине 14 танков Challenger 2. После этого Лондон намерен отправить Киеву около 30 больших самоходных гаубиц AS90. В ближайшие дни украинских военнослужащих начнут обучать стрельбе из этих орудий.

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Wikipedia / Генеральный штаб ВСУ

Анатолий Симоненко

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