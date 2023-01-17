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17 января, 19:13

В КХЛ голкипер впервые с 2009 года забросил шайбу в ворота соперника

Вратарь хоккейного "Динамо" Коновалов забросил шайбу в матче КХЛ

<p>Илья Коновалов. Обложка © Официальный <a href="https://dynamo.ru/news/229908-il_ya_konovalov____staralis__nayti_klyuchi_k__ih__atake__" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> ХК "Динамо" Москва</p>

Илья Коновалов. Обложка © Официальный сайт ХК "Динамо" Москва

Вратарь московского хоккейного "Динамо" Илья Коновалов забросил шайбу в ворота "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Нижегородцы, уступая 3:5, заменили голкипера на шестого полевого игрока. Однако в ходе их атаки Коновалов остановил шайбу и отправил её точно в пустые ворота соперника.

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Это второй раз в истории КХЛ, когда вратарь прямым броском забрасывает шайбу в чужие ворота. Первым был Илья Проскуряков, отличившийся 25 января 2009 года в игре "Ак Барс" — "Металлург" Магнитогорск. Всего же в лиге голы удавались пятерым вратарям, но Эдгар Масальский, Виталий Еремеев и Йони Ортио забрасывали шайбы, последними коснувшись её перед голами.

Ранее Лайф рассказывал, что "Сочи" установил новый антирекорд КХЛ, проиграв 20 матчей подряд. Это произошло в игре регулярного чемпионата с "Витязем".

Артур Лапсаков

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