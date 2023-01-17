В КХЛ голкипер впервые с 2009 года забросил шайбу в ворота соперника

Вратарь московского хоккейного "Динамо" Илья Коновалов забросил шайбу в ворота "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Нижегородцы, уступая 3:5, заменили голкипера на шестого полевого игрока. Однако в ходе их атаки Коновалов остановил шайбу и отправил её точно в пустые ворота соперника.

Это второй раз в истории КХЛ, когда вратарь прямым броском забрасывает шайбу в чужие ворота. Первым был Илья Проскуряков, отличившийся 25 января 2009 года в игре "Ак Барс" — "Металлург" Магнитогорск. Всего же в лиге голы удавались пятерым вратарям, но Эдгар Масальский, Виталий Еремеев и Йони Ортио забрасывали шайбы, последними коснувшись её перед голами.