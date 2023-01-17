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17 января, 14:31

Футболист "Химок" едва не подрался с тренером на сборах в Турции

Футболист "Химок" Гулиев едва не подрался с тренером команды Гогниевым

Полузащитник футбольного клуба "Химки" Аяз Гулиев предложил тренеру команды Спартаку Гогниеву выяснить отношения на кулаках. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Конфликт произошёл на сборах в турецком Белеке. Во время тренировки Гулиев вышел из себя из-за критических комментариев и замечаний тренера. Он подошёл к нему и предложил "выйти раз на раз". Серьёзного конфликта удалось избежать. Однако в команде отмечают напряжённую обстановку после инцидента.

Сейчас "Химки" занимают лишь предпоследнее место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 12 очков в 17 турах. Гулиев играл на поле в десяти матчах и сделал один голевой пас.

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Ранее сообщалось, что исполнительный директор ФК "Химки" Николай Оленев подтвердил расторжение трудовых договоров с Денисом Глушаковым и Ильёй Кухарчуком. Клуб окончательно определится с составом к концу января.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Татьяна Миссуми

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