Футболист "Химок" едва не подрался с тренером на сборах в Турции

Конфликт произошёл на сборах в турецком Белеке. Во время тренировки Гулиев вышел из себя из-за критических комментариев и замечаний тренера. Он подошёл к нему и предложил "выйти раз на раз". Серьёзного конфликта удалось избежать. Однако в команде отмечают напряжённую обстановку после инцидента.