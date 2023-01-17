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17 января, 14:19

"Краснодар" перенёс товарищеский матч с "Бунёдкором" в Дубае

Российский профессиональный футбольный клуб "Краснодар" объявил о переносе товарищеского матча с узбекским "Бунёдкором". Вместо 23 января игра состоится на день позже.

"В расписании первого сбора "Краснодара" в Дубае произошли незначительные изменения. Контрольный матч с "Бунёдкором", ранее запланированный на 23 января, будет сыгран 24 числа. Начало игры — в 15:30", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Ранее пресс-служба "Краснодара" сообщала об отмене матча против болгарского клуба "Левски". Игра должна была состояться во время тренировочных сборов в ОАЭ. Что конкретно стало причиной отмены матча, не сообщается, однако недавно стало известно о возмущениях болельщиков "Левски".

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ТАСС / Степан Ноздрев

Николь Вербер

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