"Краснодар" перенёс товарищеский матч с "Бунёдкором" в Дубае

Российский профессиональный футбольный клуб "Краснодар" объявил о переносе товарищеского матча с узбекским "Бунёдкором". Вместо 23 января игра состоится на день позже.

"В расписании первого сбора "Краснодара" в Дубае произошли незначительные изменения. Контрольный матч с "Бунёдкором", ранее запланированный на 23 января, будет сыгран 24 числа. Начало игры — в 15:30", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.