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17 января, 14:08

Эта русская "антиэйдж-ягода" замедляет старение и предотвращает атеросклероз

Эндокринолог Лазуренко перечислила полезные свойства клюквы для пожилых

Регулярное употребление клюквы укрепляет стенки сосудов, улучшает работу кишечника и предупреждает раннее старение. По словам эндокринолога Натальи Лазуренко, ягода является мощнейшим антиоксидантом, который содержит много витамина C.

"Это витамин-антиэйдж, то есть средство, направленное на предотвращение преждевременного старения клеток. Если говорить про пожилых людей, то болезни времени — это атеросклероз, остеопороз, ожирение. В основе многих этих недугов лежит воспаление неинфекционного характера", — объяснила эксперт в беседе с "Москвой 24".

Витамин C помогает снизить риск развития атеросклеротического поражения стенок сосудов и предотвратить развитие возрастных заболеваний. Также в клюкве находится много клетчатки, которая является питательной средой для бактерий в кишечнике. Клетчатка поддерживает баланс микробиоты, а она вырабатывает метаболиты, которые оказывают положительное влияние на весь организм.

Врач рекомендовала употреблять именно свежую ягоду. Также из неё можно заваривать некрепкие и несладкие морсы либо есть в сушёном виде. Однако при проблемах с ЖКТ клюкву лучше исключить. Продукт будет раздражать стенки желудка, вызывать боль и усиливать различные воспаления.

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Pexels

Ирина Фальке
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