83-летняя россиянка оказалась на столе у хирурга, потому что плохо прожевала курагу
В Подмосковье врачи спасли 83-летнюю пенсионерку с курагой в кишечнике
Курага, которую врачи из Долгопрудного извлекли из кишечника 83-летней пенсионерки. Фото © Предоставлено Лайфу
Долгопрудненские врачи спасли 83-летнюю пациентку, которая плохо прожевала курагу. Злосчастные сухофрукты пришлось доставать из желудка хирургическим путём. Об этом Лайфу рассказал заведующий первым хирургическим отделением горбольницы Олег Голяков.
Пенсионерка вызвала скорую из-за сильных болей в животе и отсутствия стула. В итоге проведённое врачами обследование показало у неё непроходимость тонкого кишечника. Было принято решение экстренно перевести пациентку в операционное отделение, и не зря. Врачи провели пенсионерке срединную лапаротомию: разрезали брюшную стенку и получили доступ к внутренним органам, не задев крупные сосуды и нервы, после чего рассекли тонкую кишку и нашли причину недомоганий.
"Извлекли фитобезоар — инородное тело, образующееся в желудке из-за компонентов, которые не перевариваются, а накапливаются и формируют как бы скорлупу. Внутри неё была обнаружена разбухшая курага", — рассказал Голяков.
Благодаря мастерству опытных специалистов операция прошла успешно, а пожилую пациентку удалось спасти. В настоящее время пенсионерка полностью поправилась и уже выписана врачами.
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