83-летняя россиянка оказалась на столе у хирурга, потому что плохо прожевала курагу

Долгопрудненские врачи спасли 83-летнюю пациентку, которая плохо прожевала курагу. Злосчастные сухофрукты пришлось доставать из желудка хирургическим путём. Об этом Лайфу рассказал заведующий первым хирургическим отделением горбольницы Олег Голяков.

Пенсионерка вызвала скорую из-за сильных болей в животе и отсутствия стула. В итоге проведённое врачами обследование показало у неё непроходимость тонкого кишечника. Было принято решение экстренно перевести пациентку в операционное отделение, и не зря. Врачи провели пенсионерке срединную лапаротомию: разрезали брюшную стенку и получили доступ к внутренним органам, не задев крупные сосуды и нервы, после чего рассекли тонкую кишку и нашли причину недомоганий.

"Извлекли фитобезоар — инородное тело, образующееся в желудке из-за компонентов, которые не перевариваются, а накапливаются и формируют как бы скорлупу. Внутри неё была обнаружена разбухшая курага", — рассказал Голяков.

Благодаря мастерству опытных специалистов операция прошла успешно, а пожилую пациентку удалось спасти. В настоящее время пенсионерка полностью поправилась и уже выписана врачами.