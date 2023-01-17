ЦБ РФ с 19 января запустит инструмент "валютный своп" для сделок с юанями

Центральный Банк России с 19 января запускает новый постоянный инструмент по предоставлению юаней — сделки своп по продаже валюты за рубли, сообщили в пресс-службе ведомства. Ежедневный лимит по пользованию составит десять миллиардов юаней. При необходимости регулятор сможет его корректировать.

При этом процесс будет сопровождаться последующей покупкой юаней на следующий рабочий день. Расчёты по первой части сделки будут проводиться в день заключения, а по второй — на следующий рабочий день.