Врач назвала лучшие средства для ухода за детской кожей зимой

Долгие прогулки ребёнка зимой могут привести к переохлаждению, обморожению, пересушиванию, шелушению кожи и губ. Заподозрить неладное следует, если у малыша покраснели щёки, затем побелели, появились пятна или отёки, а также чувствуется онемение и жжение кожи. Об этом Лайфу сказала врач-дерматовенеролог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте, кандидат медицинских наук Наталья Баконина.

"При обморожении на поражённую кожу деликатно наносят крем, который содержит в своём составе пантенол. Запрещены энергичные растирания снегом, варежкой, применение спиртовых примочек", — посоветовала медик.

А за 30 минут до прогулки необходимо нанести на детскую кожу защитный крем, в составе которого есть пантенол или ланолин. Пока ребёнок одевается на улицу, крем успеет впитаться, а лишняя влага испарится. При этом среди его компонентов не должно быть красителей, консервантов, отдушек, спирта, предупредила Баконина.

"Важно поддерживать иммунитет ребёнка в холодное время года. Особое внимание следует обращать на питание. Пища должна быть разнообразной и содержать витамины, микроэлементы, белок. Зимой полезны компоты из сухофруктов, необходим достаточный питьевой режим", — говорит собеседница Лайфа.

Она подчеркнула, что в детской комнате должна поддерживаться оптимальная влажность (50–70%), для этого лучше использовать специальные увлажнители воздуха. Это гарантия того, что чувствительная кожа малыша не будет пересушена в зимнее время. В противном случае могут возникнуть сухость и раздражение. Для борьбы с ними подойдут витаминизированные детские кремы.

"Для зимних прогулок предпочтителен жирный питательный крем плотной консистенции, а для домашнего ухода показаны увлажняющие кремы", — уточнила Баконина.