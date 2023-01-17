Россияне спасались от гололедицы регенерирующими мазями и травматологами

В зимнее время резко увеличивается количество обращений к врачам-травматологам, а также повышается спрос на различные средства от синяков и ушибов. Такие результаты показало исследование, проведённое сервисом СБЕР ЕАПТЕКА совместно с медицинским онлайн-сервисом "СберЗдоровье", которое есть в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что нынешней зимой количество онлайн-записей на очный приём к травматологам выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 21% в сравнении с осенью 2022-го. Чаще всего к травматологам зимой обращаются люди в возрасте 45–60 лет — 22% записей от общего числа. Меньше вопросов к этим врачам возникает у детей и подростков до 18 лет — на эту возрастную категорию приходится лишь 8% записей.

Чтобы заранее подготовиться к гололедице, россияне приобрели средств от синяков, ушибов и растяжений на 15% больше, чем годом ранее. Чаще всего граждане используют заживляющие препараты для кожи — на них пришёлся каждый второй заказ в категории (52%). Популярны нестероидные средства для наружного применения (35%), а также противовоспалительные и противоотёчные средства (10%).

Больше всего люди доверяют мазям, которые улучшают процесс регенерации в тканях (входят в каждый второй заказ — 60%). Для заживления ран чаще приобретают мази с декспантенолом (11%) или специальные спиртовые растворы для наружного применения (4%). Чтобы поддержать связки, суставы и снизить на них нагрузку после травмы, обычно конечность фиксируют при помощи ортезов и бандажей. Россияне также пользуются тейпами, которые помогают быстрее убрать отёки и синяки, уменьшить воспаление и боль. Более того, жители страны стараются заранее укреплять кости и суставы и принимают витамин D.

Наибольшая доля продаж средств для укрепления костной ткани и связок пришлась на Екатеринбург (65%), на втором месте Санкт-Петербург (63%), на третьем — Казань (58%). Самыми популярными препаратами в этой категории стали капли "Аквадетрим" и "Вигантол", которые помогают организму в регулировании обмена кальция и фосфора. Средства от травм и ушибов больше всего необходимы жителям Нижнего Новгорода (41%), Новосибирска (41%) и Москвы (39%). Чаще всего для этих целей покупают мазь "Бепантен" и крем "Долгит".