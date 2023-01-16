Составлен топ-5 лучших средств от мигрени, в их числе ботокс и антидепрессанты

В мире от мигрени страдает один миллиард людей, ежедневно у 20 миллионов возникают приступы болезни. При этом хотя бы раз в жизни ею мучились 25% женщин и 8% мужчин. Как бороться с нестерпимой болью, Лайфу рассказала врач-невролог клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Мария Цыпуштанова.

"Для мигрени характерна сильная, часто пульсирующая боль, которая может ощущаться с одной или двух сторон головы. Она часто сопровождается тошнотой и рвотой, повышенной чувствительностью к свету и звуку, усиливается при физической нагрузке", — пояснила она.

Врач посоветовала при постоянной головной боли обращаться к неврологу, который точно назовёт диагноз. Она напомнила, что причины мигрени до сих пор не изучены, однако не исключаются генетическая предрасположенность и факторы окружающей среды. Цыпуштанова назвала триггеры заболевания. У женщин ими часто бывают гормональные изменения. Например, колебание уровня эстрогена перед или во время менструации, беременности и менопаузы.

"Гормональные препараты, такие как оральные контрацептивы, также могут ухудшить течение мигрени. Некоторые женщины, однако, обнаруживают, что их мигрень возникает реже при приёме этих лекарств", — отметила врач.

Также она включила в список алкоголь, напитки с большим содержанием кофеина, стресс, недостаток или переизбыток сна, изменения погоды, некоторые виды лекарств. Могут спровоцировать сильную мигрень и сенсорные раздражители: яркий свет, громкие звуки, сильные запахи. Кроме того, некоторые продукты питания становятся причиной болезни: сыры, сметана, помидоры, цитрусовые, бобовые, специи, колбасы, а также пища с нитритами и глутаматом натрия.

Ваш врач может порекомендовать профилактические препараты, если у вас частая, длительная или сильная головная боль, которая не поддаётся купированию, продолжила собеседница Лайфа. Первое — это таблетки для снижения артериального давления. К ним относятся бета-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов. Второе — антидепрессанты.

"Противосудорожные препараты особенно показаны пациентам с аурой. Ботулинотерапия: инъекции ботулотоксина А (ботокс) примерно каждые 12 недель помогают предотвратить мигрень у некоторых взрослых. Моноклональные антитела к CGRP (фреманезумаб, эренумаб) — это новые препараты с сенсационной эффективностью почти у каждого пациента. Их вводят ежемесячно или ежеквартально в виде инъекций", — назвала доктор ещё три способа.