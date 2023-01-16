Медведев почти всухую разгромил американца Хирона и вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Медведев победил американца Хирона в первом круге Australian Open
Даниил Медведев. Фото © Getty Images / Stringer
Российский теннисист и бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев одержал победу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
В ходе игры он практически всухую (6:0, 6:1, 6:2) разгромил своего соперника — американца Маркоса Хирона. В общей сложности матч длился чуть более полутора часов. Теперь российскому теннисисту предстоит дать отпор австралийцу Джону Миллману, который красуется на 140-й строчке в мировой классификации.
Как уже писал Лайф, российские теннисисты заранее знали, с кем будут биться в первому круге Australian Open. Уточнялось, что Андрей Рублёв встретится с австрийцем Домиником Тимом, Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой, соперницей Вероники Кудерметовой станет Марина Заневская из Бельгии, а Анне Блинковой предстоит биться с Мэдисон Киз из США.