Медведев почти всухую разгромил американца Хирона и вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист и бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев одержал победу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

В ходе игры он практически всухую (6:0, 6:1, 6:2) разгромил своего соперника — американца Маркоса Хирона. В общей сложности матч длился чуть более полутора часов. Теперь российскому теннисисту предстоит дать отпор австралийцу Джону Миллману, который красуется на 140-й строчке в мировой классификации.