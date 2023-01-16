В Башкирии соседская собака чуть не сняла скальп с 10-летней девочки

В Иглинском районе Башкирии соседская собака чуть не сняла скальп с десятилетней девочки. Её мама рассказала Лайфу, что животное вцепилось в школьницу у торгового павильона, куда та пошла за продуктами.

Последствия нападения собаки на десятилетнюю девочку в Башкирии. Видео © LIFE

Ребёнок чудом отбился от животного, после чего убежал домой. Девочку с рваными ранами лица доставили больницу в Уфу. О её текущем состоянии неизвестно.