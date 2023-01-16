В Башкирии соседская собака чуть не сняла скальп с 10-летней девочки
В Иглинском районе Башкирии соседская собака чуть не сняла скальп с десятилетней девочки. Её мама рассказала Лайфу, что животное вцепилось в школьницу у торгового павильона, куда та пошла за продуктами.
Последствия нападения собаки на десятилетнюю девочку в Башкирии. Видео © LIFE
Ребёнок чудом отбился от животного, после чего убежал домой. Девочку с рваными ранами лица доставили больницу в Уфу. О её текущем состоянии неизвестно.
Лайф писал о похожем случае в Краснодаре, где стая бездомных собак едва не загрызла второклассницу. По словам мамы пострадавшей, инцидент произошёл на школьном стадионе.
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