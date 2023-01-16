"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 14:53

В Башкирии соседская собака чуть не сняла скальп с 10-летней девочки

В Иглинском районе Башкирии соседская собака чуть не сняла скальп с десятилетней девочки. Её мама рассказала Лайфу, что животное вцепилось в школьницу у торгового павильона, куда та пошла за продуктами.

Последствия нападения собаки на десятилетнюю девочку в Башкирии. Видео © LIFE

Ребёнок чудом отбился от животного, после чего убежал домой. Девочку с рваными ранами лица доставили больницу в Уфу. О её текущем состоянии неизвестно.

Ребёнка в российском посёлке покусал цирковой медведь

Ребёнка в российском посёлке покусал цирковой медведь

Лайф писал о похожем случае в Краснодаре, где стая бездомных собак едва не загрызла второклассницу. По словам мамы пострадавшей, инцидент произошёл на школьном стадионе.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров