Историк поставил точку в споре о том, какое название правильное — Артёмовск или Бахмут

Историк, писатель и публицист Егор Холмогоров предложил простой способ разрешить спор о том, какое из названий города всё-таки правильное — Артёмовск или Бахмут. Он считает приоритетными те наименования, которые использовались изначально, в период Российской империи. Тогда город назывался Бахмут.

"Если этот город был Бахмутом, значит, он в России должен быть Бахмутом, как бы кому-то ни нравился товарищ Артём, в частности, тем, что не очень хотел в состав Украины. Можно памятник ему поставить лишний, улицу переименовать и т.д., но город должен называться так, как он назывался в Российской империи", — заявил историк в эфире радио "Комсомольская правда".

По этому же принципу историческое название Днепропетровска — Екатеринослав. Холмогоров добавил, что ему непонятно, зачем "давать городу имя в честь второстепенного большевика или соглашаться с совершенно нелепым "Днепр".

"Скажем, есть какой-нибудь город Кропивницкий, который был в советские времена Кировоградом. Но у него есть исходное, изначальное имя — Елисаветград. Мы же не будем сейчас (при всём уважении, скажем, к деятельности Андрея Александровича Жданова по восстановлению престижа русских в сталинский период) опять переименовывать Мариуполь в Жданов", — заметил публицист.