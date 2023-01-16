Что говорят на Западе о бегстве ВСУ из Соледара Западные СМИ боятся писать про Соледар, большинство предпочитают освещать другие темы, в крайнем случае рассказывая, что некогда это был процветающий соляной городок, а теперь руины. 77642 77642 Обложка © ТАСС / Рубцов Андрей

В то время как западные пешки и служки бенефициаров военного конфликта на Украине бьются с остатками национальных элит Европы за полчища танков для Киева, экс-военные и аналитики пессимистично прогнозируют о конце украинского конфликта, который не понравится ни Европе, ни Америке.

"Окном возможностей" назвал, вероятно, уничтожение ВСУ в Соледаре британский премьер Риши Сунак, заявивший, что именно сейчас Украине нужно помочь, чтобы показать эффективность украинской армии. Поэтому Киев получит десятки самоходных гаубиц AS90 и четыре ударных вертолёта Apache.

Лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен считает, что Великобритания должна выступать за мирное решение конфликта, а не продолжать эскалацию СВО, поддерживая нацистский режим Зеленского.

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CNN отстаёт примерно на три дня от реальных событий в Соледаре, ссылаясь на глав военных администраций, что продолжаются "ожесточённые бои" за город Соледар, не скупясь на термины и называя ситуацию "сложной, но контролируемой".

При этом главные украинские паблики в соцсетях вроде медийного командира с позывным Мадяр уже сообщают, что Россия полностью освободила Соледар и заняла рудник № 7, перерезав ВСУ железнодорожное снабжение между Северском и Бахмутом, что означает наступление Армии РФ на оба города.

Би-би-си заявляет о том, что Россия захватила соляной городок на Украине, пытаясь обесценить продвижение Армии РФ и называя это посредственным итогом. Более адекватной позиции придерживается Al Jazeera, подробно рассказывая, какие российские подразделения стоят за штурмом города и почему он является логичным шагом на пути к Краматорску.

На волне ажиотажа западных ВПК

Быстрым путём к миру генсек НАТО Йенс Столтенберг называет военную помощь Украине. Его цель — отправка танков Leopard 2 Киеву, не стесняясь и объявляя за весь Североатлантический альянс, что "мы находимся в решающей фазе войны". Причём главной виной России в своей пафосной речи, которой он надеется оказать давление на правительство ФРГ, считает её ресурсы. То есть, по мнению Запада, мы виноваты в том, что у нас есть ресурсы и мы не отдаём их для разграбления США и Европе.

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— Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются. Западу не следует недооценивать Россию, у которой в распоряжении находятся огромные ресурсы, — сказал Столтенберг Handelsblatt.

Ему вторит экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который объясняет, что ВПК нужно ускориться.

— Украина выпускает в день столько боеприпасов, сколько у нас производится за полгода. Конец нашим запасам придёт в обозримом будущем. Кто позаботится о пополнении запасов? Военная экономика означает, что мы — при координации НАТО и Европы — проявляем инициативу и призываем европейские оборонные компании производить больше оружия и боеприпасов. Речь идёт не только о поставках танков, но и о поставках артиллерии, боеприпасов, ракет, систем ПВО, беспилотников и многого другого, — объясняет Вольфганг Ишингер, призывая Европу перейти на рельсы военной экономики. А разговоры о мире, которые в дипломатии ведутся в течение нескольких недель и месяцев, "поначалу ни к чему не приводят, но тем не менее необходимы". То есть просто раз-го-во-ры.

Экс-военный Скотт Риттер полагает, что у русских нет другого варианта закончить конфликт, кроме как победить: "Если ты проведёшь опрос среди русских, найдёшь ли ты кого-нибудь, кто скажет: "Я не в восторге"? Конечно, ты найдёшь это. Но подавляющее большинство россиян, я полагаю, сродни американским солдатам, мобилизованным во время Второй мировой войны, которые поняли, что самый быстрый путь домой — это воткнуть штык в сердце нацистского солдата. А самый быстрый путь домой для этих российских войск — это уничтожить украинских националистов. И они привержены этому".

Авторы Андрей Лапенков