Отказ французского города Сент-Женевьев-де-Буа принимать оплату России для возобновления аренды мест на кладбище является ни чем иным, как проявлением пещерной русофобии. Такое мнение в беседе с РИА ФАН высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его мнению, такими действиям местные французские власти, по сути, "объявили войну мёртвым, достойнейшим людям, которые упокоились там много лет назад". Если захоронения снесут, о чём говорят власти Сент-Женевьев-де-Буа с 1960 года, это будет "верхом варварства", убеждён политолог.

"Такие шаги уже не спишешь ни на "противостояние России и Украины", ни на "борьбу с советской властью". Это — откровенная, дикая, кристально чистая русофобия, которая, на самом деле, во Франции была всегда. Недаром некоторые основатели украинской русофобии в 20-м веке многие годы жили и работали в Париже, а "расовые теории" очень активно разрабатывались именно во Франции", — заявил Безпалько.

Политолог объяснил, что отказ принимать оплату от российской стороны говорит лишь о страхе и животной ненависти по отношению к России. Говоря об ответных мерах в случае демонтажа кладбища, Безпалько пояснил, что воевать с Францией, естественно, никто не будет. Однако Россия может успешно развивать спецоперацию и уничтожать технику, которую поставляет Париж Киеву.

Кроме того, Москва может предоставить политическое убежище гражданам Франции, "которые выбрали сторону правды в том море лжи, которое сейчас в ежедневном режиме СМИ выливают на головы европейцев". В их числе — бывший французский спецназовец Адриан Боке, который вскрыл правду о военных преступлениях ВСУ и инсценировке Киевом трагедии в Буче и попросил политического убежища в России. Как считает политолог, всё это стало бы достойным ответом на "войну с мёртвыми, объявленную во Франции".