Захарова: Париж явился на войну с мёртвыми
Представитель МИД Захарова назвала отказ Франции обслуживать русское кладбище позорным и безнравственным
Официальный представитель российского МИД раскритиковала решение французских властей прекратить сотрудничество с Москвой по крупнейшему в стране русскому кладбищу. Мария Захарова назвала этот шаг позорным и безнравственным и заявила, что Париж, "подчинившись стадному чувству, явился на войну с мёртвыми".
"Французские власти решили прекратить сотрудничество с Россией по вопросу сохранения и восстановления кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, в том числе отказавшись принимать деньги от нашей страны на реставрацию. Это какая-то "Некрофилия-2023". Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности", — написала представитель МИД в своём телеграм-канале в понедельник.
По словам Захаровой, захоронения солдат Красной армии на территории Франции власти трогать пока не рискуют, видимо, "опасаясь гнева просвещённых французов, которым дорога память о Сопротивлении и де Голле", поэтому отыграться решили на могилах русского кладбища, "где нашли свой последний покой представители цвета русской эмиграции".
"Что сделали французам Иван Бунин и Борис Зайцев, белые генералы, философы, поэты, художники и публицисты, включая Альберта Бенуа и Зинаиду Гиппиус, спрашивать бесполезно. Едва ли осквернители могил с Елисейских полей смогут изыскать хоть какой-то адекватный ответ", — отметила Захарова.
Напомним, что 15 января власти французского города Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России арендную плату за места на местном кладбище, где похоронено около 15 тысяч русских эмигрантов. Среди них писатель Иван Бунин, режиссёр Андрей Тарковский, артисты балета Сергей Лифарь и Рудольф Нуреев и многие другие. В российском посольстве в Париже назвали этот шаг неприемлемым и высказались против втягивания в политические игры давно усопших людей.
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