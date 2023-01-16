Захарова: Париж явился на войну с мёртвыми

Официальный представитель российского МИД раскритиковала решение французских властей прекратить сотрудничество с Москвой по крупнейшему в стране русскому кладбищу. Мария Захарова назвала этот шаг позорным и безнравственным и заявила, что Париж, "подчинившись стадному чувству, явился на войну с мёртвыми".

"Французские власти решили прекратить сотрудничество с Россией по вопросу сохранения и восстановления кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, в том числе отказавшись принимать деньги от нашей страны на реставрацию. Это какая-то "Некрофилия-2023". Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности", — написала представитель МИД в своём телеграм-канале в понедельник.

По словам Захаровой, захоронения солдат Красной армии на территории Франции власти трогать пока не рискуют, видимо, "опасаясь гнева просвещённых французов, которым дорога память о Сопротивлении и де Голле", поэтому отыграться решили на могилах русского кладбища, "где нашли свой последний покой представители цвета русской эмиграции".

"Что сделали французам Иван Бунин и Борис Зайцев, белые генералы, философы, поэты, художники и публицисты, включая Альберта Бенуа и Зинаиду Гиппиус, спрашивать бесполезно. Едва ли осквернители могил с Елисейских полей смогут изыскать хоть какой-то адекватный ответ", — отметила Захарова.