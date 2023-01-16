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16 января, 13:14

"Российский Халк" разгромил два супермаркета в Таиланде и едва не истёк кровью после "набега"

СМИ: Россиянин разгромил два супермаркета в Паттайе и ранил себя стеклом

<p>Разгромленный российским туристом магазин в Паттайе. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/OllekeBollekeTH/status/1614874661699072000/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olleke Bolleke</a></p>

Разгромленный российским туристом магазин в Паттайе. Фото © Twitter / Olleke Bolleke

В Паттайе турист, предположительно, из России разгромил два магазина на Уолкинг-стрит, после чего нанёс себе несколько ран осколком стекла. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина, разгромивший два магазина в Паттайе. Фото © Twitter / Coconuts Bangkok

Мужчина, разгромивший два магазина в Паттайе. Фото © Twitter / Coconuts Bangkok

Как утверждает издание, рано утром мужчина зашёл в один из местных магазинов и начал приставать к покупателям, разбил витрину и раскидал продукты. От действий "российского Халка" пострадал 53-летний сотрудник. Нарушитель нанёс и себе раны осколком, после чего зашёл в другой магазин и заперся там. По словам очевидцев, везде было разбросано битое стекло.

"У мужчины было кровотечение, а в ногах застряло стекло, поэтому туриста срочно доставили в больницу для оказания помощи. Полиция не сообщила, какие обвинения будут предъявлены туристу после выписки из больницы", указано в статье.

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Татьяна Миссуми

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