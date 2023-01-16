"Российский Халк" разгромил два супермаркета в Таиланде и едва не истёк кровью после "набега"

В Паттайе турист, предположительно, из России разгромил два магазина на Уолкинг-стрит, после чего нанёс себе несколько ран осколком стекла. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина, разгромивший два магазина в Паттайе. Фото © Twitter / Coconuts Bangkok

Как утверждает издание, рано утром мужчина зашёл в один из местных магазинов и начал приставать к покупателям, разбил витрину и раскидал продукты. От действий "российского Халка" пострадал 53-летний сотрудник. Нарушитель нанёс и себе раны осколком, после чего зашёл в другой магазин и заперся там. По словам очевидцев, везде было разбросано битое стекло.

"У мужчины было кровотечение, а в ногах застряло стекло, поэтому туриста срочно доставили в больницу для оказания помощи. Полиция не сообщила, какие обвинения будут предъявлены туристу после выписки из больницы", — указано в статье.